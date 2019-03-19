اهتمامات الصحف السودانية الصادره الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تجديد النائب الأول للرئيس السوداني، عوض بن عوف حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان والمضي قدماً في إكمال جهود السلام لتحقيق الاستقرار.

ونقلت الصحف عن وزير الإعلام والاتصالات السوداني، حسن إسماعيل، قوله إن المملكة العربية السعودية هي وجهة السودان في المحيط الإسلامي والعربي.

وعرجت على مطالبة لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بمراجعة قواعد الاشتباك لقوات الأمن التابعة لها على الفور لكي تتماشى مع المعايير القانونية الدولية.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن مصرع ستة من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، أمس ، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.

وأشارت صحف السودان إلى تكثيف الحكومة البريطانية أمس، الجهود لإقناع النواب المشككين بأوروبا بتأييد اتفاق –بريكست- الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية .