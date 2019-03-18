متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني
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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,996 جنيه $41.91
سعر الذهب عيار 22 1,829 جنيه $38.42
اسعار الذهب عيار 21 1,746 جنيه $36.67
اسعار الذهب عيار 18 1,497 جنيه $31.43
سعر الذهب عيار 14 1,164 جنيه $24.45
سعر الذهب عيار 12 997.81 جنيه $20.95
اسعار أوقية الذهب 62,064 جنيه $1,303
اسعار جنيه الذهب 13,970 جنيه $293.38
اسعار كيلو الذهب 1,995,628 جنيه $41,910
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني



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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في السودان بالجنيه السوداني



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