متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي
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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة دينار تونسي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 125.95 دينار $41.91
سعر الذهب عيار 22 115.46 دينار $38.41
اسعار الذهب عيار 21 110.21 دينار $36.67
اسعار الذهب عيار 18 94.46 دينار $31.43
سعر الذهب عيار 14 73.47 دينار $24.45
سعر الذهب عيار 12 62.98 دينار $20.95
اسعار أوقية الذهب 3,917 دينار $1,303
اسعار جنيه الذهب 881.68 دينار $293.35
اسعار كيلو الذهب 125,951 دينار $41,907
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي



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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في تونس بالدينار التونسي



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