اهتمامات الصحف السودانية الصادره الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، لقاء النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف، بمكتبه أمس، مبعوث الرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف،

الذي أكد وجود إرادة سياسية قوية لبلاده لتعزيز علاقاتها مع السودان، في المجلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وعرجت على مطالبة رئيس كتلة الحريات بالكونغرس الأمريكي، غوس بيليراكس، الذى يزور الخرطوم حاليًا، الحكومة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين، وتهيئة المناخ السياسي للتمكن من معالجة الأزمة الراهنة.

ونشرت صحف الاثنين، تحذير الحكومة اليمنية من أن عدم الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لاتفاق ستوكهولم، أمام المجتمع الدولي، سيشجع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على الاستمرار في التعنت والتهرب من التزاماتها، وفقًا لما تم التوافق عليه في ستوكهولم.

ونقلت عن الرئاسة الفلسطينية، قولها إن إغلاق سلطات الاحتلال لمصلى باب الرحمة في القدس المحتلة، إجراء باطل وغير شرعي، متهمة الاحتلال بمواصلة التصعيد.

ولفتت صحف السودان الانتباه، إلى المطاهرات المتواصلة في الجزائر، احتجاجًا على قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية، والبقاء في الحكم.