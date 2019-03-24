ابرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مصرع ثمانية أطفال، إثر انفجار جسم غريب بمنطقة- الفتح- شمال غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأبرزت نبأ إخلاء السلطات الأمنية في السودان أمس، سبيل أربعة من قادة المعارضة بعد احتجاز لأشهر على خلفية الاحتجاجات الشعبية، التي تطالب برحيل النظام.

ونشرت صحف الأحد، إعلان تحالف دعم الشرعية أمس، رصد 55 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإشارته إلى أن الخروقات شملت، الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، نتج عن هذه الخروقات جرح 6 مدنيين.

وعرجت على دعوة القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أبناء الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في فعاليات - يوم الأرض- جميع نقاط الاحتكاك مع الاحتلال،

ولفتت صحف السودان، إلى استعادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة أمس، بلدة الباغوز، آخر جيب كان يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي، شرق سوريا.