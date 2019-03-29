أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مناقشة مسؤولة ملف إفريقيا بمكتب الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، سارا كريش،مع لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني، خطة العمل الأمريكية، وتطور ملف الحريات بالسودان، والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وشأن المرأة.

وأشارت إلى رصد لجنة التحقيق اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان 776، واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي، أسفرت عن مقتل 408 مدنيين، خلال 6 أشهر.

وعرجت صحف الجعة، على موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس، على قرار يدعو إلى تعزيز الجهود من جانب الدول الأعضاء لمحاربة تمويل الإرهاب.

وركزت على مواصلة قوات سوريا الديموقراطية، تمشيط بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي.

ولفتت صحف السودان، الانتباه إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح أمس، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.