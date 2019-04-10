أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

توسعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، في الحديث عن الحراك السياسي والحزبي المكثف الذي تعيشه الساحة التونسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها أواخر هذا العام، وتحدثت في السياق عن تشكل تكتلات حزبية جديدة، وإعلان مرشحين جدد عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

دوليًا.. واصلت متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا، في ظل تواصل المعارك بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية، موردة أنباء تتحدث عن سيطرة قوات الجيش الليبي على مواقع حساسة وأحياء تابعة للعاصمة طرابلس.

وكتبت صحف الأربعاء ، في شأن آخر، عن تعيين البرلمان الجزائري في جلسة عامة أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيسًا للبلاد، بعد أن أقر المجلس شغور المنصب إثر استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، من منصبه.

وتحدثت عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة المظاهرات الشعبية التي يعيش على وقعها السودان منذ أشهر، وتتالي الدعوات الدولية لضبط النفس وتجنب استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وتطرقت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة المصرية ومدنيين، إثر تفجير انتحاري استهدف سوقًا تجاريًا بمدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء .

ولفتت الصحف في سياق تقارير متفرقة، إلى دعوة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، لانعقاد قمة أوروبية استثنائية، لأخذ قرار في شأن الطلب الرسمي الذي تقدمت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بتمديد ثان لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستنكار الاتحاد الأوروبي فرض واشنطن تعريفة جمركية جديدة على البضائع المستورد من التكتل الأوروبي.