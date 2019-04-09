أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بدء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي إضرابهم عن الطعام.

وسلطت الصحف الضوء على خبر مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات في مختلف مناطق الضفة.

وتحدثت صحف فلسطين عن أعلان وزير الثقافة إيهاب بسيسو، عن مدينة القدس عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019.

وأولت اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها الشرسة والمفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،الذي رصد أكثر من 100 انتهاك للمسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف خلال شهر مارس المنصرم، في إشارة واضحة إلى ازياد حالات الاقتحامات والتدنيس للمسجدين، بواقع 56 انتهاكا للأقصى، و53 للإبراهيمي.

وتابعت صحف الثلاثاء اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود،المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.