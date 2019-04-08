أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 9 منازل ومنشآت في مسافر يطا في الخليل بحجة البناء دون ترخيص.

وسلطت الصحف الضوء على إعلان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر تأجيل الاضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، وتحقيق عدة مطالب.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني موقف الأردن الثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، رغم كل التحديات.

وأوردت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، بصفته جريمة وفقا للقانون الدولي.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر منع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها الميدانية لدولة فلسطين.

وواكبت صحف فلسطين نبأ ماأعرب عنه الوزير البريطاني مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط، عن إدانته لمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطط لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية.

وتابعت صحف الإثنين اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ،ونفذوا جولات استفزازية وحاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية في المسجد.