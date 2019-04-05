أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى، وعلى الصفقة بين النيابة الإسرائيلية والمستوطن المتهم بحرق عائلة دوابشة.

ولفتت الانتباه إلى تجديد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأولت بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن قضاء دولة الاحتلال يُشكل جزءًا أساسيًا من منظومة الاحتلال نفسه، ويُسخر إمكانياته وأذرعه للدفاع عن الاحتلال وجرائمه والقائمين عليها أكانوا سياسيين، أو عسكريين أو مستوطنين.

وأكدت الخارجية أن دور القضاء الإسرائيلي في التغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين يُشجع ميليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم الارهابية على التمادي.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر توثيق مؤسسات حقوقية، استشهاد 11 طفلًا فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، فيما لا يزال 250 طفلاً دون سن 18 عامًا يقبعون في الأسر، محرومون من أبسط حقوقهم.