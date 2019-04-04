أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص مستوطن جنوب مدينة نابلس، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم قطعان المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاءه رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالإدارة العامة، والتي أكد فيها أن الشعب الفلسطيني أثبت للعالم بقدراته وإمكاناته البشرية أنه يستحق دولة، وأخذ مكانة مرموقة رغم الاحتلال ومعيقاته.

وتحدثت عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إرهاب المستوطنين جزءًا لا يتجزأ من إرهاب وفاشية دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان رئيس كتلة المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي روندولفو رودريغز رفضه لزيارة رئيس بلاده لإسرائيل، ولتصريحاته المتعلقة بالقدس ونقل سفارة بلاده إليها، معتبرًا أنه لا يمثل ضمير الشعب البرازيلي.

وأوردت صحف فلسطين تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف بتشكيل الحكومة محمد اشتية، أن كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التشاور معها بخصوص مشاركتها بالحكومة قد أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب الذي أكد أن قراره سيُتخذ خلال يومين.