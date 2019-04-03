أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تشديد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية في تونس، وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية، وأنها على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.

وسلطت الصحف الضوء على استشهاد، شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،أحدهم خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس،وآخر استشهد، متأثراً بجروح أصيب بها، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم من سياسيين وعسكريين وأمنيين.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، أهمية الحفاظ على التراث كونه أحد أهم مكونات الهوية الوطنية العربية.

وأوردت صحف فلسطين مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني فيها أحمد التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون من اعتداءات إجرامية تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر إخطار رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة ( 82 عاما )، رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما أفادت به مساء اليوم ، وكالة الأنباء الجزائرية.

ولفتت الصحف الانتباه إلى اطلاع مفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيتر بيير كرينبول، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي على أهمية دور وخادمات وكالة الغوث "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.