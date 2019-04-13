أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إعراب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي الفلسطينين (الأونروا) بيير كرينبول، عن شكره للمملكة العربية السعودية، لتبرعها إلى صالح مشروعات صيانة مدارسها ومراكزها الصحية.

ونشرت أقوال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني، سينهض من بين ركام النكبات والمؤامرات، لكي يستعيد وجوده وهويته وحقوقه، وليؤكد للعالم أنه ما ضاع حقٌ وراءه مطالب.

وأولت صحف السبت، اهتمامًا باستشهاد طفل فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال، خلال مشاركته في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وتحدثت صحف فلسطين، عن خبر مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المحكمة الجنائية الدولية، وتهديده إياها برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن.