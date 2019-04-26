أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القدس خط أحمر، ودعمها والدفاع عنها واجب على كل عربي ومسلم، لمواجهة إجراءات الاحتلال وحربه على التاريخ والرواية الفلسطينية.

وأولت اهتمامًا بإعلان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حول الحالة في الشرق الأوسط والتطورات على القضية الفلسطينية.

وأوردت أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن تصريحات المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، حول وضع صور الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) في المدارس الفلسطينية، يدلل مجدداً على تبنيه لمواقف الاحتلال في إنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونضاله المشروع والعادل من أجل الحرية والاستقلال.

وتابعت اقتحام مئات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في المسجد ، في الوقت ذاته شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد، وتحتجز بطاقات المصلين من فئة الشبان.

وتطرقت الى ما اعتبره رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قرار واشنطن تجاه القدس والجولان المحتل، خطوة تزعزع الوضع في الشرق الأوسط.