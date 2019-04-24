أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: " صفقة القرن، وعدم قبول استمرار الوضع الراهن، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، سواء قطع المساعدات المقدمة للأونروا، أو نقل السفارة للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تعد أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن".

وسلطت الصحف الضوء على استشهاد ، عامل فلسطيني من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، بإن جرائم واعتداءات الاحتلال المتواصلة تؤكد استهانته بحياة أبناء شعب الفلسطيني ، وممتلكاته، وكترجمة مباشرة لتعليمات وأوامر المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تستبيح وتتحكم بحياة الفلسطيني، ومصيره، وتضعها بأيدي الجنود الحاقدين أو المستوطنين المتطرفين العنصريين، أو بنظام قضائي لا يمت للقانون بصلة.

وأوردت صحف فلسطين تأكيدات جاريد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره ، إنه سيتم الانتظار إلى ما بعد رمضان لنشر خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المسماة "صفقة القرن".

ونشرت صحف هذا اليوم خبر اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، لليوم الثاني على التوالي، المسجد الأقصى بمدينة القدس.