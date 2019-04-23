أبرز هتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، بنتائج اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، الذي انعقد بناء على طلب وحضور الرئيس محمود عباس.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى وإغلاق الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، وتجريف المستوطنين 30 دونمًا زراعيًا في سلفيت.

وتحدثت عن إعلان رئيس المجلس الوطني الفلسطين سليم الزعنون، تحديد موعد 15 مايو المقبل لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مدينة رام الله.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمير دولة الكويت صباح الأحمد جابر الصباح، موقف بلاده الثابت والواضح في دعم الشعب الفلسـطيني وقضيته بصفتها قضية العرب المـركزية، وأنها لن تدخر جهدًا في الدفـاع عن القدس ومقدساتها.

وأوردت الصحف خبر إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاثنين أن حكومته أرسلت وفدًا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الشهر الماضي الاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية ووقف التحويلات الطبية لها.