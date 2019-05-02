أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الهجوم الذي شنه مسلحون من داخل أفغانستان على قوات الجيش الباكستاني عبر الحدود ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة جنود باكستانيين.

واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 18250 سلة غذائية متكاملة في باكستان لشهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية من باكستان دعم جهودها في تيسير الحوار بين حكومة كابل وحركة طالبان.

وتطرقت إلى تجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في دعم جهود السلام والاستقرار في أفغانستان.

وعرجت إلى تأهب السلطات الباكستانية للتعامل مع موجة الحر القاتلة التي تشهدها المناطق الجنوبية من باكستان.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 16 جندياً هندياً جراء انفجار نفذه المتمردون الماويون في الهند.

وأخبرت عن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيًا.

كما تابعت صحف باكستان تطورات الاحتجاجات الجارية في فنزويلا وسط خلافات بين القوى العالمية الكبرى حول هذا البلد الغني بالنفط.