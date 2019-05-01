أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد باكستان بذلها جهودًا صادقة لإنجاح عملية السلام الأفغانية.

واهتمت باتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة دعم عملية السلام الأفغانية.

وأشارت صحف الأربعاء إلى تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي أوضح أن باكستان ليست بحاجة إلى وساطة بلد ثالث لحل خلافاتها مع أفغانستان.

وتابعت الجدل الجاري على مستوى الأحزاب السياسية في باكستان لاستبدال النظام البرلماني الراهن بنظام رئاسي.

وأخبرت عن إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كراتشي وإبقاء قوات الدفاع المدني في حالة استعداد تام للتعامل مع موجة الحر، بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من إمكانية تعرض المدينة لموجة حر قاتلة.

وتطرقت الصحف إلى تأجيل الحكومة الباكستانية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية إلى بعد شهر رمضان المبارك.

وتناقلت أنباء لقاء رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي بنظيره النيجيري إيبوك ايكوي عباس.

كما تابعت صحف باكستان، تطورات التحقيق الذي تجريه السلطات السريلانكية على خلفية التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا مؤخرًا.