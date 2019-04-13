أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، باللقاء الذي جمع أمس، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرة إلى أن اللقاء أستعرض الوضع العام بالبلاد، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى تمكن الأمن التونسي، من إلقاء القبض على إرهابي في العاصمة التونسية، كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة.

إقليميًا.. تحدثت عن تنفيذ آلاف السودانيين، اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية.

وسلطت الضوء على تطورات الأحداث في ليبيا، مشيرة إلى سقوط 56 قتيلاً جراء الاشتباكات الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس.

وكتبت صحف تونس، عن تواصل الحراك الشعبي في الجزائر، رغم التعزيزات الأمنية الغير مسبوقة، وتدفق آلاف المتظاهرين نحو شوارع العاصمة، للمشاركة في الجمعة الثامنة من الحراك الشعبي، المطالبة برحيل بقايا حكومة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح.