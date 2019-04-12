أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عوض بن عوف، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين وذلك عقب تشكيله مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم في هذه الفترة.

ولفتت في السياق إلى أن هذا القرار جاء بعد 4 أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها السودان، التي انطلقت على خلفية مطالب تنموية واجتماعية، وأهمها الارتفاع في الأسعار، وصاحبها أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

ونقلت صحف الجمعة، في شان آخر.. دعوة الجزائر إلى اجتماع ثلاثي يجمعها بكل من مصر وتونس، لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا، مشيرة إلى أن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، كان قد اقترح في وقت سابق عقد اجتماع مماثل بهذا الشأن.

وتطرقت إلى إصدار الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، مرسوما رئاسيًا ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية بالبلاد في الرابع من شهر يوليو المقبل.

وضمن تقارير دولية متفرقة.. أبرزت صحف تونس، أنباء حول انسحاب مصر من المبادرة الأمريكية بتشكيل "الناتو العربي" على غرار حلف شمال الأطلسي، وموافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يتطلب موافقة رئيسة الوزراء ، تيريزا ماي.