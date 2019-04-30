أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، الذي أكد بأن الإرهاب دخل إلى باكستان بعد الثورة الإيرانية، التي صدرت الطائفية إلى الأراضي الباكستانية، وتحذيره للهند بمواجهة رد قوي في حال تفكيرها في شن أي عدوان على باكستان.

واهتمت بتأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، التزام بلاده بدعم عملية السلام في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد المجاور.

وتناقلت صحف الثلاثاء ، تحذير هيئة الأرصاد الجوية من إقبال باكستان على موجة حر قوية خلال الأيام القادمة.

وأخبرت عن تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في أنحاء باكستان بسبب الأمطار الغير موسمية المصحوبة بعواصف قوية.

وعرجت على بدء الحكومة الباكستانية جولة نهائية من المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ لمساعدة البلاد في التغلب على أزمتها الاقتصادية.

وتطرقت الصحف إلى المحادثات التي جرت أمس في إسلام آباد بين الجانبين الباكستاني والأمريكي لمناقشة عملية المصالحة الأفغانية والعلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الشركات الصينية إلى الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك في باكستان.

إقليميًا.. أخبرت صحف باكستان، عن سيطرة العنف على المرحلة الثالثة للانتخابات العامة الجارية في الهند.ا