أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم وصول معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى باكستان في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واهتمت بإجراء القوات البحرية الباكستانية أمس تجربة ناجحة على صاروخ حديث مطور محلياً قادر على إصابة أهداف من البحر إلى البحر ومن البحر إلى الأرض.

وعرجت على اتفاق باكستان واليابان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة والسياحة وتنمية الموارد البشرية.

وتابعت الجدل الجاري في باكستان حول إلغاء النظام البرلماني والتحول إلى النظام الرئاسي لتحسين نظام الحكم في البلاد.

وأخبرت عن مساعي بعض الساسة في باكستان لتشكيل حزب سياسي جديد يضم المنشقين عن أحزاب المعارضة لخلق التوازن السياسي في البلاد.

وفي الشأن الأمني تناقلت أنباء الانفجار الذي استهدف سيارة لقوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينهم اثنين من رجال الأمن.

إقليمياً أخبرت الصحف عن مقتل 21 مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارات جوية نفذتها القوات الأمريكية بمنطقة شيرزاد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.