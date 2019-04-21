أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تقديم باكستان احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوشستان الباكستاني وأدى إلى مقتل 14 جندياً باكستانياً.

وأخبرت عن مطالبة باكستان من إيران بعدم السماح باستخدام أراضيها للأنشطة الإرهابية.

وتطرقت إلى عزم أكثر من سبع شركات طيران دولية استئناف رحلاتها إلى باكستان بسبب تحسن الوضع الأمني وازدياد النشاط التجاري.

وعرجت على زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي لليابان بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على موجة الغلاء المعيشي وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها باكستان والصين لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم التحديات الإقليمية.

وتطرقت إلى أزمة الطاقة التي تواجهها باكستان، ومساعي الحكومة للبحث عن مصادر جديد للطاقة.