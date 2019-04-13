أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

واهتمت بتصريح وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري الذي قال إن الإرهابيين يحاولون استهداف عملية تنمية باكستان عبر تخريب أمنها وزعزعة استقرارها.

وسلطت الضوء على خطبة الجمعة لإمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في جامع الملك فيصل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد التي حث فيها المسلمين على التحلي بصفات المؤمنين والصالحين والتمسك بالتوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى.

وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على توسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني بضم دولاً أخرى وجعله مشروعاً إقليمياً عالمياً يخدم المنطقة بأسرها.

وتطرقت إلى تكثيف الحكومة الباكستانية حملات مكافحة مصادر تمويل الإرهابيين إلى جانب مكافحة الإرهاب الداخلي.