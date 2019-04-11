أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة تأكيد باكستان رغبتها في العمل مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكلها في الهند لتحسين العلاقات الثنائية والعمل من أجل السلام في المنطقة.

واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد على أهمية حل القضية الكشميرية لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.

وأشارت إلى تراجع مؤشر بورصة كراتشي إلى أدنى مستوى له على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد باكستان حقها في الاحتفاظ بالحد الأدنى للرادع الدفاعي الذي يضمن سلامتها دون خوض سباق التسلح في المنطقة.

واهتمت كذلك باتفاق باكستان وطاجيكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع.

وتابعت في الشأن الإقليمي موافقة الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على بدء محادثات تهدف إلى توفيق عملية المصالحة الوطنية الأفغانية.

وأخبرت عن انطلاق الانتخابات البرلمانية في الهند لانتخاب حكومة جديدة تحكم البلاد للسنوات الخمس القادمة.

وتناقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي تحدث فيها عن علاقة إيران بتنظيم القاعدة وتمويل الحرس الثوري الإيراني للأنشطة الإرهابية في عدد من الدول بالمنطقة.