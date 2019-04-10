أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اتفاق باكستان ومملكة البحرين، على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والدفاع، ومواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا بما يعزز مصالح البلدين ويدعم مساعيهما الرامية لصون أمن واستقرار المنطقة.

واهتمت بتجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عزمه على مواصلة حملة مكافحة الفساد المالي والإداري إلى جانب مكافحة الإرهاب.

وأخبرت صحف الأربعاء ، عن رفض باكستان والصين للحملة الإعلامية الدولية المناهضة لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزمهما على التصدي لأي مؤامرات تستهدف هذا المشروع.

وتناقلت أيضًا تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التي وصف فيها القيادتين السياسية في إسرائيل والهند بـ"الإفلاس الأخلاقي" لاتخاذهما احتلال الأراضي الفلسطينية والكشميرية ذريعة لتعزيز الشعبية في الانتخابات العامة.

وعرجت الصحف على لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، بقائد القوات المسلحة بمملكة بروناي دار السلام، اللواء حاجي محمد، لبحث التعاون العسكري بين البلدين.

وتابعت في الشأن الإقليمي، تطورات عملية المصالحة الوطنية الأفغانية والتنسيق الجاري بين الولايات المتحدة وباكستان في هذا الصدد.

وتناقلت صحف باكستان، أنباء مقتل برلماني هندي إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، جراء تفجير نفذه متمردون ماويون على موكبه الانتخابي بولاية تشاتيسجار.