أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استمرار وضع باكستان قواتها في حالة تأهب للرد على أي عدوان مفاجئ من الجانب الهندي.

وأخبرت عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية خليل زاد اليوم إلى باكستان لعقد مباحثات مع المسئولين الباكستانيين بشأن المصالحة الأفغانية.

وأشارت إلى الجهود الجارية بين إسلام آباد وواشنطن لتحسين العلاقات الباكستانية الأمريكية.

وتابعت الصحف مخاوفها إزاء تراجع مؤشرات الاقتصاد الباكستاني رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وسلطت الضوء على حملة مكافحة الفساد الجارية في باكستان والتي تطال كبار الشخصيات والمسئولين السياسيين.

وأشارت إلى النجاح الكبير الذي حققته أجهزة الأمن الباكستانية إثر اعتقال إرهابي على صلة بالقنصلية الإيرانية في مدينة كراتشي على خلفية تورطه في محاولة اغتيال شخصية بارزة في كراتشي.

وعرجت إلى اعتقال الشرطة الباكستانية اثنين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة "بهاولبور" العسكرية بإقليم البنجاب الشرقي.

وتناقلت في الشأن الإقليمي نجاح قوات الأمن الأفغانية في اعتقال ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي.