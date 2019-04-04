أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إبداء باكستان رغبتها في تحسين العلاقات مع الهند والعمل مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في الهند بعد الانتخابات العامة.

وتطرقت إلى تحذير البنك الآسيوي للتنمية من تراجع مؤشرات الاقتصاد الباكستاني إلى أدنى المستويات مقارنة بباقي الدول في جنوب آسيا.

كما حذرت الصحف من استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار، مع استمرار تراجع مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع الحالي، وما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.

واهتمت بدعوة الحكومة الباكستانية لأحزاب المعارضة إلى التعاون في تطبيق خطة العمل الوطني المعنية بمكافحة الإرهاب الداخلي.

وأخبرت عن تعرض المناطق الجنوبية من باكستان لموجة حر مصاحبة لموجة من الجفاف.

ونشرت تقرير وزارة الداخلية الباكستانية الذي أشار إلى تراجع موجة الإرهاب في باكستان بنسبة 95% خلال العام المنصرم.

أمنياً أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستاني في القضاء على أربعة إرهابيين خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.