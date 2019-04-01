أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار الحكومة الباكستانية حول رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بسبب تراجع سعر الروبية مقابل الدولار.

واهتمت بدعوة وزير الخارجية شاه محمود قريشي لأحزاب المعارضة إلى الوقوف مع الحكومة ودعمها في القضايا ذات الأهمية الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها باكستان.

وتطرقت إلى دعوة باكستان لمنظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز سلامة قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المناطق المتوترة في العالم.

وعرجت على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي بدأت تتفاقم مع بداية فصل الصيف.

أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 36 مسلحا على الأقل من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية للقوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية تم تنفيذها في أقاليم غزني وأوروزجان وقندهار وهلمند.

وأخبرت كذلك عن تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية أمس في منطقة سيروهي بولاية راجستان غربي الهند.

واهتمت في الشأن الدولي بانتخاب المحامية سوزانا تشابوتوفا أول رئيسة لجمهورية سلوفاكيا.