أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العزم على مكافحة الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال التي تم تهريبها من باكستان.

وسلطت الضوء على المفاوضات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الباكستاني بقرض جديد من الصندوق.

وأشارت إلى قرار البنك المركزي الباكستاني حول رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.5% للسيطرة على التضخم وعجز الميزانية.

وتطرقت إلى نجاح قوات الأمن الباكستاني في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان، وذلك بعد يوم من نجاحها في اعتقال عنصر إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة ديرة إسماعيل خان.

وعرجت إلى عزم باكستان والصين على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك وتنشيط المناطق الاقتصادية الخاصة الملحقة بهذا المشروع الواعد.

وتناقلت أنباء نجاة نائب الرئيس الأفغاني عبدالرشيد دوستم من محاولة اغتيال نفذتها حركة طالبان.

وتطرقت إلى السيول التي تعرضت لها المناطق الجنوبية من أفغانستان وحصدت عشرات القتلى والجرحى.