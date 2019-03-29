أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، رفض باكستان للملف الهندي عن الإرهاب في كشمير، وتأكيدها عدم تورط أي باكستاني في الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير، الشهر الماضي.

واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي أكد عدم سماح بلاده للعناصر الإرهابية باستخدام أرضيها للأنشطة الإرهابية، سواء داخل باكستان أو خارجها.

وأشارت صحف الجمعة، إلى تصريح وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشي، الذي وصف قرار الحكومة الأفغانية باستدعاء سفيرها فى إسلام آباد، بأنه قرار غير حكيم.

وتناقلت إعلان أفغانستان، إعادة سفيرها إلى باكستان بعد أيام من سحبه، اعتراضًا على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

وعرجت الصحف على الخلافات بين الحكومة الأفغانية والإدارة الأمريكية، على خلفية المحادثات الجارية بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان الأفغانية، للتوصل إلى صيغة تفاهم لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ 17 عامًا.

وتطرقت إلى تقرير البنك المركزي الباكستاني، الذي أشار إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، في الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

إقليميًا.. أخبرت صحف باكستان، عن مقتل أربعة كشميريين بنيران القوات الهندية في الجانب الهندي من إقليم كشمير.