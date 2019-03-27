أبرزاهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد القيادة الباكستانية العزم على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والدفاع عن سيادة ووحدة باكستان.

وسلطت الضوء على تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ونجاحها في القضاء على سبعة إرهابيين في إقليم بلوشستان.

وأخبرت عن بدء باكستان المرحلة التجريبية للمنطقة الاقتصادية الحرة في ميناء جوادر ضمن المشاريع التجارية الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

وعرجت إلى رفض المجتمع الدولي للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وتناقلت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي جدد عزم بلاده على دعم القضية الكشميرية وإبرازها في المحافل الدولية.

وأشارت إلى توقع باكستان عن اكتشاف احتياطي كبير للنفط والغاز قبالة سواحل مدينة كراتشي.

وفي الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجارهار.