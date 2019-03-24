أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، احتفال باكستان بالذكرى الـ 79 ليومها الوطني.

وسلطت الضوء على العرض العسكري الذي نظمته القوات المسلحة الباكستانية في إسلام آباد، بمشاركة قوات من الدول الصديقة.

واعتبرت صحف الأحد، أن تهنئة رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي، لنظيره الباكستاني عمران خان، في ذكرى اليوم الوطني، أول تواصل على المستوى الرفيع بين قيادتي البلدين، منذ توتر العلاقات العسكرية بين البلدين.

واهتمت بتصريح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، الذي أكد أن بلاده دولة نووية وقوة اقتصادية ناشئة وتؤمن في التعايش السلمي.

وأشارت إلى دخول العلاقات بين باكستان وماليزيا إلى مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

وأخبرت الصحف، عن رغبة ماليزيا في الحصول على طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للمدرعات من باكستان، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والسياحة.

وتطرقت إلى تدهور صحة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي يعاني من مضاعفات الكلى والسكري ومرض القلب.

وتابعت صحف باكستان، إشادة الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، برئيسة وزراء نيوزلندا، على تعاملها مع مجزرة المسجدين، والتضامن الذي أبدته تجاه المسلمين، لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.