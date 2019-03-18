اهتمامات الصحف الباكستانية الصادره الاثنين

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، بنجاح انعقاد دوري بطولة لعبة الكريكيت بين فرق الأقاليم الباكستانية، بمشاركة لاعبين دوليين للمرة الأولى في باكستان، كمؤشر على تحسن الوضع الأمني واستئناف النشاط الرياضي في البلاد، بعد سنوات من انقطاعه منذ الهجوم على فريق الكريكيت السريلانكي في مدينة لاهور عام 2007م.

وأبرزت تصريحات القيادة السياسية والعسكرية، التي اعتبرت انتقال دوري بطولة الكريكيت الباكستاني من دبي إلى باكستان تطورًا وطنيًا هامًا، وانتصارًا لعزيمة الشعب الباكستاني على الإرهاب.

وتناقلت صحف الاثنين، إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن تكريم اسم المواطن الباكستاني نعيم رشيد، الذي استشهد خلال محاولته التصدي لمنفذ الهجوم، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، الجمعة الماضية.

وأخبرت عن ارتفاع عدد الباكستانيين الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا، إلى تسعة شهداء.

وسلطت الصحف الضوء ، على مساعي باكستان لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة تداعيات الهجوم على المسجدين في نيوزلندا، وتبني موقف إسلامي موحد بشأن ظاهرة العنصرية والتمييز ضد المسلمين.

وتطرقت إلى مخاوف باكستان من إمكانية قيام الهند بهجوم مفاجئ ضدها خلال الفترة القادمة.

أمنيًا.. نشرت صحف باكستان، أنباء الانفجار الذي استهدف قطار ركاب في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة أكثر من عشرة.