اهتمامات الصحف الباكستانية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استئناف التواصل الدبلوماسي بين باكستان والهند بعد أسابيع من التوتر الذي سيطر على العلاقات بين البلدين على خلفية الوضع في إقليم كشمير.

واهتمت باتفاق باكستان والهند على فتح معبر حدودي جديد من شأنه أن يؤدي في المستقبل إلى تحسين العلاقات الثنائية بين إسلام آباد ونيودلهي.

وأشارت إلى إعلان باكستان عن انتقالها إلى نظام تأشيرة الدخول الالكترونية، لمواطني 175 بلدًا في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة.

في الشأن الأمني أخبرت الصحف عن مقتل شخصين وإصابة سبعة بجروح جراء انفجار وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن مقتل 31 إرهابيًا يعتقد أن معظمهم مقاتلون في تنظيم القاعدة.

وعرجت على عزم الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء ست محطات للطاقة النووية في الهند.