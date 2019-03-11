ابرز وأهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إبقاء باكستان قواتها المسلحة في حالة تأهب على الحدود تحسبًا لقيام الهند بهجوم مفاجأ.

وتناقلت تصريح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي انتقد محاولة إيران وأفغانستان، تحميل باكستان مسؤولية الإرهاب الداخلي لديهما لمؤازرة الهند في ممارسة الضغط الإقليمي على باكستان.

واهتمت صحف الاثنين بتصريحات المسؤولين الباكستانيين الذين حذروا من محاولة رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي، تصعيد الخطاب العدائي ضد باكستان ضمن حملته الانتخابية.

وتابعت الإجراءات التي تنفذها السلطات الباكستانية ضد التنظيمات المحظورة، لمواكبة شروط خروجها من القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة مالية بسبب تمويل التنظيمات الإرهابية.

وأشارت إلى تحذير السلطات الباكستانية من إمكانية تعرض إقليم بلوشستان للمزيد من السيول والفيضانات بسبب سلسلة الأمطار الغزيرة التي بدأت هذا الأسبوع.

وأخبرت صحف باكستان في الشأن الإقليمي، عن فرض لجنة الانتخابات الهندية الحظر على الحزب الحاكم من استخدام الشعارات العسكرية ضمن الحملة الانتخابية.