أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، أنباء تراجع التوتر بين باكستان والهند، وعودة السفير الهندي إلى إسلام آباد، والسفير الباكستاني إلى نيودلهي.

وأخبرت عن إبقاء باكستان، مجالها الجوي مغلقًا أمام جميع الرحلات الدولية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس حتى يوم غد.

واهتمت صحف الأحد بتصريح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي جدد رغبة بلاده في دعم السلام بالمنطقة وقدرتها على الرد بقوة على أي عدوان من جانب الهند.

وحذرت من سعي رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي، إلى معاودة تصعيد التوتر مع باكستان قبيل الانتخابات العامة في الهند الشهر المقبل لتحقيق أهداف سياسية.

وتناقلت الصحف مطالبة الصين وسريلانكا، وعدد من الدول الأخرى، كل من باكستان والهند، بتخفيف التوتر وحل الخلافات عبر الحوار السلمي.

وأخبرت عن توقع باكستان الحصول على المزيد من الدعم الاقتصادي من الدول الصديقة خلال الأسابيع القادمة لدعم ميزان مدفوعاتها وتخفيف الضغط على ميزانيتها العامة.

وتابعت صحف باكستان تطورات عمليات الإغاثة التي ينفذها الجيش الباكستاني بالتعاون مع السلطات المحلية، لإغاثة المتضررين بالفيضانات والسيول في إقليم بلوشستان.