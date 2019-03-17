مقتل أربعة أشخاص جراء انفجار استهدف قطاراً في باكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرة بجروح جراء انفجار استهدف قطار ركاب اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار استهدف قطار "جعفر ايكسبريس" الذي كان متجهاً من مدينة راولبندي إلى مدينة كويتا، ونجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على سكة الحديد بالقرب من مدينة ديرة مراد جمالي في إقليم بلوشستان، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور القطار، ما أدى إلى خروج سبعة من عربات القطار عن المسار الحديدي .

وأضاف مسؤول الشرطة في المنطقة عرفان بشير أن بين القتلى الأربعة إمرأة، وبين الجرحى عدد من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤليتها عن الانفجار .