أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أكد بأن بلاده لن تغفل الخطر من جانب الهند حتى انعقاد الانتخابات العامة الهندية.

وأخبرت عن حصول باكستان على 2.1 مليار دولار من الصين في شكل قرض لدعم ميزانية المدفوعات الخارجية.

وتطرقت إلى عزم باكستان على إنشاء وحدة أمن خاصة لحماية مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وتناقلت في الشأن الأمني أنباء التفجير الذي استهدف أنبوباً للغاز الطبيعي في إقليم بلوشستان على يد مسلحين مجهولين ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن محطة للطاقة في الإقليم.

ودعت الصحف إلى ضرورة تفعيل خطة العمل الوطنية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب الداخلي في باكستان للقضاء على موجة الإرهاب الحالية.

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة أزمة نقص المياه في عدد من المناطق في البلاد.

إقليمياً تناقلت الصحف إعلان حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجارين وقعا في استاد بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص.