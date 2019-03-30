أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء عمران خان، عن العديد من المشاريع التنموية، لتطوير إقليم بلوشستان.

واهتمت باتفاق باكستان والنمسا، على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة.

وأشارت صحف السبت، إلى سعي باكستان لتحويل ميناء جوادر إلى منطقة اقتصادية إقليمية تخدم دول المنطقة كافة.

وتطرقت إلى نجاح الشرطة الباكستانية في إحباط عملية إرهابية كبيرة بإقليم خيبر بختونخواه، إثر اعتقال عنصر إرهابي ومصادرة كمية من المتفجرات من حوزته.

وعرجت الصحف على المفاوضات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي، للحصول على برنامج اقتراض يدعم الاقتصاد الباكستاني.

وأخبرت عن إمكانية رفع أسعار المشتقات النفطية في باكستان، بسبب تراجع سعر الروبية الباكستانية.

ونشرت صحف باكستان، فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للمرة الثالثة، في إخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.