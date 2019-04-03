أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأريعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصاعد التوتر بين باكستان والهند مجدداً إثر وقوع اشتباكات دامية بين قوات البلدين المرابطة على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على اتخاذ خطوات فعّالة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وتابعت الجهود التي تبذلها باكستان للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي وآثارها السلبية على البيئة.

وأشارت إلى لقاء رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي بقائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء الركن طيار مطر العبيداني الذي يزور باكستان حالياً.

وتناقلت في الشأن الدولي تشديد السلطات في نيوزلندا إجراءات الحصول على الأسلحة للحد من تكرار حادث الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي وقع في مدينة كرايست تشيرتش الشهر الماضي.