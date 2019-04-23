أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تحسين نظام الحكم في باكستان، وسط مقترحات عن إمكانية تحويل النظام البرلماني القائم إلى نظام رئاسي.

وتابعت تطورات الوضع في سريلانكا بعد سلسلة التفجيرات الدموية التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وعرجت إلى مطالبة العلماء في باكستان من إيران بالقضاء على معاقل التنظيمات الإرهابية على أراضيها وعدم تصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة.

وتطرقت إلى تجديد رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي تهديداته لباكستان والتلويح بقدرة الهند على استخدام السلاح النووي ضد باكستان.

وأشارت إلى تجديد باكستان رغبتها في تحسين العلاقات مع الهند والعمل مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات العامة الجارية في الهند.

وأخبرت عن إمكانية اضطرار الحكومة الباكستانية على رفع أسعار المشتقات النفطية مجدداً بسبب تراجع سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار، وارتفاع سعر النفط في السوق العالمية.

إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها لإنجاح عملية السلام الأفغانية.