أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان التي جدد فيها دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية، دون أن تكون طرفاً في أي صراع داخلي بأفغانستان.

واهتمت بلقاءات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.

وأخبرت عن عرض باكستان على الحكومة السريلانكية استعدادها على تقديم أي نوع من الدعم عقب سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت البلاد مؤخراً.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية في المدن الباكستانية لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص أماكن للأسواق الخاصة بالمشتريات الرمضانية.

في الشأن الاقتصادي تطرقت الصحف إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي الباكستاني إلى أقل من 16 مليار دولار.

كما أخبرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات وتدهور نظام إمدادات الكهرباء بسبب العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وعرجت إلى مطالبة باكستان من رعاياها المقيمين في العاصمة الليبية طرابلس بالانتقال إلى أماكن آمنة بعد تحول أحياء المدنية إلى ساحات للقتال بين الأطراف الليبية.

وتناقلت في الشأن الأمني أنباء مقتل عنصراً إرهابياً جراء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول زرعها على سكة حديدية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.