اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم موافقة مجلس الوزراء على خطة تيريزا ماي لمشروع قانون اتفاق الانسحاب، بما في ذلك الحلول الوسط التي تهدف إلى جذب دعم نواب حزب العمال.

وتناولت الصحف تصريح وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إنه سينافس على زعامة حزب المحافظين البريطاني بعد تنحي رئيسة الوزراء تريزا ماي.

وسلطت الضوء على قول المتحدث باسم الجيش المصري في بيان إن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 47 من "التكفيرين" في عمليات نُفِذت مؤخراً بشمال ووسط سيناء.

وتناقلت الصحف إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جنودًا من النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.