اهتمامات الصحف البريطانية

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في 30 مايو الجاري بمكة المكرمة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

واهتمت صحف الأحد تصاعد التوترات بين والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث ذكرت أن إيران تخوض حرباً باردة عبر وكلائها في منطقة الخليج وأنها تخطط لضرب مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

وكشفت الصحف أن وزارة الخارجية البريطانية قد وجهت باتخاذ إجراءات أمنية مشددة للغاية، بهدف ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية في العراق، بعد تلقيها معلومات باستهدافها.

ونقلت الصحف تحذير البحرين لمواطنيها من السفر إلى إيران والعراق، ودعت رعاياها الموجودين هناك إلى ضرورة المغادرة فوراً.

وتابعت صحف الأحد أخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، مبرزةً إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تستعد لتقديم عرض ”مشروع قانون اتفاق الانسحاب“ على البرلمان مطلع الشهر المقبل، وأنها سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.