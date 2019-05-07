اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر عودة الهدوء إلى قطاع غزة بعد نجاح الجهود المصرية والأممية في وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي أسفر عن ارتقاء 27 شهيداً، جرى تشييع جثامين 19 يوم أمس.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوردت صحف فلسطين بإدانة الكونفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي"كوبلاك"، جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، والتي أدت الى استشهاد ضحايا مدنيين، وأكدت أن الصمت العالمي هو الذي يشجع دولة الاحتلال على التمادي في اجراءاتها العدوانية، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد المواطنين العزل في قطاع غزة".

وتابعت صحف الثلاثا اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.