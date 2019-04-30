أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، استئناف حزب المحافظين وحزب العمال محادثات تهدف إلى كسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تزايد الضغوط على الطرفين.

وتناولت إعلان النيابة العامة في باريس، اعتقال عدة أشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".

وسلطت الضوء على إلقاء الشرطة النيوزيلندية القبض على رجل بعد اكتشاف عبوة مفخخة وذخيرة في مدينة كرايست تشيريش، التي شهدت في الشهر الماضي "استشهاد 50 شخصًا" في هجوم على مسجدين.

وتناقلت صحف بلايطانيا بدأ امبراطور اليابان أكيهيتو- مراسم التنازل عن العرش ليكون أول إمبراطور ياباني يتنازل عن العرش منذ أكثر من 200 عام.