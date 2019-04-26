أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع ​اليابان​ حيز التنفيذ في شهر فبراير المقبل، مشددًا على دعم ​الاتحاد الأوروبي​ لليابان واستمرار شراكتهما الاستراتيجية.

وتناولت إعلان المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وافق في العام الماضي، على طلبات لجوء أكثر من 300 ألف شخص في مختلف الدول الأعضاء، وشكلت نسبة اللاجئين السورين ما يقارب ثلاثين بالمئة.

وسلطت الضوء على تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخفض الضرائب في أول مؤتمر صحفي كبير خلال رئاسته، مطالبا الفرنسيين بأن يعملوا أكثر لزيادة المشاركة الاجتماعية.

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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة



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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة



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