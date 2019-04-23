أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم استأناف المحادثات بين الحكومة وحزب العمال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وتناولت الصحف قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول شراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وسلطت الضوء على إعلان الإدارة الأمريكية رصد مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات من شأنها وقف مصادر تمويل حزب الله اللبناني.

وتناقلت الصحف قول السلطات السريلانكية إن سلسلة التفجيرات التي استهدفت الكنائس والفنادق الأحد نُفذت بدعم من شبكة دولية، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى ٣٢١ قتلى، بعد وفاة عدد من الأشخاص متأثرين بإصابتهم.