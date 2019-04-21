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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة

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العرب اليوم - أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باحتجاجات نشطاء البيئة "الخضر" التي تجري في العاصمة لندن، وقيامهم بإغلاق الطرقات وإعاقة الحركة، مما أدى إلى قيام الشرطة باعتقال 750 شخصاً.

ولفتت الصحف إلى مقتل 137 شخصا على الأقل وإصابة المئات في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا.

وأشارت إلى استدعاء محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد الوكال ضمن التحقيقات التي تجريها في قضايا تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

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أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة



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